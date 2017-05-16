Gelendost İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili FETÖ'den gözaltında

Nurettin ARKAN/YALVAÇ, () - ISPARTA'nın Gelendost İlçe Milli Eğitim Müdür vekili İ.Ç. ile işadamı C.G., FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen hafta Yalvaç'ta ev, işyeri ve aracında polisin arama yapıp çeşitli dijital malzemelere el koyduğu işadamı C.G. ile Yalvaç'ta oturan Gelendost İlçe Milli Eğitim Müdür vekili İ.Ç. dün akşam gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan iki şüpheli Isparta'ya götürüldü.