Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit 4 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

Gediz'de alevler 4 evi küle çevirdi

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, birbirine bitişik 4 ahşap ev, çıkan yangında kül oldu. Gediz'in Eskigediz Beldesi Kurtuluş Mahallesi'nde, Özcan Akagündüz'e ait iki katlı ahşap evde bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen...

Gediz'de alevler 4 evi küle çevirdi
KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, birbirine bitişik 4 ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.
Gediz'in Eskigediz Beldesi Kurtuluş Mahallesi'nde, Özcan Akagündüz'e ait iki katlı ahşap evde bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evi sardı. Bunun üzerine olay yerine Eskigediz, Gediz ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, kısa sürede bitişikteki diğer üç eve de sıçradı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, Özcan Akagündüz, Hüseyin Özen ve Zekeriya Doğan'a ait evler ile boş olan atıl durumdaki ev kullanılamaz hale geldi. Çevredeki evlerin birçoğunun bitişik nizam ve ahşap olması nedeniyle halk arasında kısa süreli panik yaşandı. Yangında oturulamaz hale gelen evlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Evleri yanan ailelerin geçici bir süre Gediz Öğretmenevi'nde konuk edilecekleri öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55