Gediz'de alevler 4 evi küle çevirdi

KÜTAHYA'nın Gediz İlçesi'nde, birbirine bitişik 4 ahşap ev, çıkan yangında kül oldu.

Gediz'in Eskigediz Beldesi Kurtuluş Mahallesi'nde, Özcan Akagündüz'e ait iki katlı ahşap evde bugün saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler hızla büyüyerek evi sardı. Bunun üzerine olay yerine Eskigediz, Gediz ve çevre ilçelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, kısa sürede bitişikteki diğer üç eve de sıçradı. Güçlükle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, Özcan Akagündüz, Hüseyin Özen ve Zekeriya Doğan'a ait evler ile boş olan atıl durumdaki ev kullanılamaz hale geldi. Çevredeki evlerin birçoğunun bitişik nizam ve ahşap olması nedeniyle halk arasında kısa süreli panik yaşandı. Yangında oturulamaz hale gelen evlerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Evleri yanan ailelerin geçici bir süre Gediz Öğretmenevi'nde konuk edilecekleri öğrenildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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