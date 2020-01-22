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Gecekondu yandı: 1 kişi yaralandı, 3 kişi dumandan etkilendi
GÜVENLİK 22.01.2020, 05:26
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ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 2 katlı bir gecekonduda çıkan yangında, Suriye uyruklu 1 kişi yaralandı, aynı aileden 3 kişi de dumandan etkilendi.
Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi'ndeki 2 katlı gecekondunun giriş katında saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Suriye uyruklu Salih Ataki ve ailesinin yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Yangını ilk olarak fark eden mahalle bekçileri, itfaiyeye haber verdi. Ardından evlerin kapılarını kıran bekçiler, içeride mahsur kalan Salih Ataki ile üst kattaki Ali, İlhan ve Türkan Çelik'i dışarı çıkardı. Bu sırada olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında Suriyeli Salih Ataki'nin yaralandığı, diğer 3 kişinin ise dumandan etkilendiği belirlendi. Ataki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulansta müdahale edildi.
İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, 2 katlı gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Altındağ ilçesi Gülpınar Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi'ndeki 2 katlı gecekondunun giriş katında saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Suriye uyruklu Salih Ataki ve ailesinin yaşadığı evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst kata da sıçradı. Yangını ilk olarak fark eden mahalle bekçileri, itfaiyeye haber verdi. Ardından evlerin kapılarını kıran bekçiler, içeride mahsur kalan Salih Ataki ile üst kattaki Ali, İlhan ve Türkan Çelik'i dışarı çıkardı. Bu sırada olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında Suriyeli Salih Ataki'nin yaralandığı, diğer 3 kişinin ise dumandan etkilendiği belirlendi. Ataki, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulansta müdahale edildi.
İtfaiyenin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının ardından, 2 katlı gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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