escort bayan www.cid9.com Gümbet Escort Bodrum Bodrum Escort
eskişehir bayan escort www.sexcay.com Odunpazarı Escort
izmit bayan escort www.piy7.com izmit Escort escort izmit kocaeli escort gebze escort escort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...

Gece kulübünde bodyguard, müşteriyi öldürdü

TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi’nde arkadaşları ile birlikte gece kulübüne eğlenmeye geden Tayfun Ceylan (24), burada tartıştığı bodyguard Serkan (Ç), tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay, Marmara Ereğlisi'nin Sultanköy...

Gece kulübünde bodyguard, müşteriyi öldürdü
TEKİRDAĞ’ın Marmara Ereğlisi’nde arkadaşları ile birlikte gece kulübüne eğlenmeye geden Tayfun Ceylan (24), burada tartıştığı bodyguard Serkan (Ç), tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Olay, Marmara Ereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Tayfun Ceylan, arkadaşları ile birlikte gittiği gece kulubünde bir süre eğlendi. Daha sonra dışarı çıkan Ceylan, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada kulüpte bodyguard olarak çalışan Serkan Ç., tarafından tabanca ile vuruldu. Ağır yaralanan Ceylan, gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gözaltına aldığı Serkan Ç.'nin sorgusu sürüyor.

FOTOĞRAFLI

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314