Son Dakika
Gece kulübünde 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıya 2 tutuklama
GÜVENLİK 31.01.2020, 16:20
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, gece kulübünde çalışan Gürcistan uyruklu Irma K.'nın (53) öldüğü, 2 arkadaşının yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla Gazi K. (28) ve Atakan B. (19) gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı.
Dün sabaha karşı meydana gelen olayda, gece kulübünde çalışan Aslı A. (37), Yıldız Ö. (28) ve Gürcistan uyruklu Irma K., iş çıkışı evlerine gitmek için 06 DTN 66 plakalı otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Araçta bulunan 3 kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Irma K. hayatını kaybederken, Aslı A. ve Yıldız Ö. ise tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, saldırıyı Gazi K. ve Atakan B.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheliler Gazi K. ve Atakan B, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerden Gazi K.'nın, Irma K. ile ilişki gönül ilişkisi yaşadığı, kadının ayrılmak istemesi üzerine arkadaşı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Gazi K.'nın ifadesinde, amaçlarının korkutmak olduğunu, öldürme niyetiyle hareket etmediklerini söylediği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dün sabaha karşı meydana gelen olayda, gece kulübünde çalışan Aslı A. (37), Yıldız Ö. (28) ve Gürcistan uyruklu Irma K., iş çıkışı evlerine gitmek için 06 DTN 66 plakalı otomobile bindikleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Araçta bulunan 3 kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadınlardan Irma K. hayatını kaybederken, Aslı A. ve Yıldız Ö. ise tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, saldırıyı Gazi K. ve Atakan B.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Olayın ardından kaçan şüpheliler Gazi K. ve Atakan B, Sivas'ın Gemerek ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Sarıoğlan İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüphelilerden Gazi K.'nın, Irma K. ile ilişki gönül ilişkisi yaşadığı, kadının ayrılmak istemesi üzerine arkadaşı ile saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. Gazi K.'nın ifadesinde, amaçlarının korkutmak olduğunu, öldürme niyetiyle hareket etmediklerini söylediği öğrenildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
9°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Ocak 2020
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:09
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016