Gece kulübü katliamında ölen Kastamonulu genç toprağa verildi

İSTANBUL Ortaköy'deki gece kulübünde yılbaşı gecesi meydana gelen terör saldırısında yaşamını yitiren 31 yaşındaki Mustafa Kaya, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü İlçesi'nde toprağa verildi.

İstanbul'da özel gümrük firmasında çalışan Mustafa Kaya, 2 arkadaşıyla yılbaşı gecesi eğlenmek için gittiği Reina'da, terör saldırısında yaşamını yitirdi. Mustafa Kaya'nın Taşköprü'deki Taş Camisi'ndeki cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kastamonu Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, Ak Partili Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve beraberindekiler, güçlükle ayakta duran Mustafa Kaya'nın babası Mehmet Kaya ile diğer yakınlarına başsağlığı diledi. Törende konuşan Bakan Yardımcısı Ceylan, "Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik saldırıya maruz kaldık. Bunların gücü yetmeyecek inşallah. Birlik ve beraberliğimiz daim olacak. Ülkemizin birliğini bütünlüğünü bozmaya asla güçleri yetmeyecek. Kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve ilçe halkına ise başsağlığı diliyorum" dedi.

İl Müftüsü Osman Aydın’ın öğle namazı ardından kıldırdığı cenaze namazı sonrası Mustafa Kaya’nın cenazesi ilçe merkezinde bulunan Kurbantepe Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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