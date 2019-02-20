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Gece kulübü çıkışı silahlı saldırı: 2 yaralı

 İZMİR'İn Konak ilçesinde, bir gece kulübünden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Oktay Çetinkaya (36) ile arkadaşı Ergun Aksoylu (53) yaralandı.

Gece kulübü çıkışı silahlı saldırı: 2 yaralı

İZMİR'İn Konak ilçesinde, bir gece kulübünden çıkışta silahlı saldırıya uğrayan Oktay Çetinkaya (36) ile arkadaşı Ergun Aksoylu (53) yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Şair Eşref Bulvarı'nda meydana geldi. Bir gece kulübünde eğlenen Oktay Çetinkaya ile arkadaşı Ergun Aksoylu, çıkışta kimliği belirsiz iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği Çetinkaya ve Aksoylu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Oktay Çetinkaya, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ergun Aksoylu ise Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Oktay Çetinkaya'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

 

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