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Gece işyerini kurşunladılar

ADANA'da motosikletli 2 kişi, gece vakti Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir işyerine kurşun yağdırdı. İşyerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı olmazken, saldırganlar kaçtı. Olay, 18 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi....

Gece işyerini kurşunladılar
ADANA'da motosikletli 2 kişi, gece vakti Oto Galericiler Sitesi'ndeki bir işyerine kurşun yağdırdı. İşyerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı olmazken, saldırganlar kaçtı.
Olay, 18 Mayıs'ta saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Merkez Seyhan İlçesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde bulunan bir işyerinin önüne motosikletiyle gelen 2 kişi, önce keşif yaptı. Sonrasında motosikletin arkasındaki eli tabancalı saldırgan, 6 el ateş açıp motosikletle kaçtı. İşyerinde kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybının yaşanmadığı olayda, kurşunların isabet ettiği işyeri ve önündeki araçlarda maddi zarar oluştu. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Kimseyle bir husumetlerinin bulunmadığını anlatan işyeri çalışanı Hakan Acar, "Neden böyle bir olay yaşandı bilmiyoruz. İşyerimizde ve araçlarda hasar var. Saldırganların bulunup cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

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