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Gece bekçisi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da orman ürünlerinin satıldığı iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan 56 yaşındaki Yunus Keskin, ölü bulundu. Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Gazi Bulvarı'ndaki orman ürünleri...

Gece bekçisi çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,() - ANTALYA'da orman ürünlerinin satıldığı iş yerinde gece bekçisi olarak çalışan 56 yaşındaki Yunus Keskin, ölü bulundu.
Olay, saat 18.00 sıralarında Muratpaşa İlçesi, Gazi Bulvarı'ndaki orman ürünleri ve mobilya satılan iş yerinde meydana geldi. Gece bekçiliği yaptığı işyerinde kalan Yunus Keskin, saat 17.30 sıralarında tuvalete girdi. Keskin'in uzun süre çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen arkadaşları kontrol amacıyla tuvaletin kapısını açıp içeri girdi. Yerde hareketsiz duran Yunus Keskin'in görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Gelen sağlık görevlileri, Keskin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İncelemelerin ardından Yunus Keskin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Kalp rahatsızlığı bulunan Keskin'in bir süre önce anjiyo olduğunu, kalp krizine bağlı yaşamını yitirmiş olabileceği belirtildi.

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