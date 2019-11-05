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Gebze’de sahilde erkek cesedi bulundu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı. Sabah saatlerinde, Gebze Eskihisar sahilinde gezen vatandaşlar deniz kıyısında yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil'e haber...
GÜVENLİK 05.11.2019, 12:23
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sahilde erkek cesedi bulundu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi morga kaldırıldı.
Sabah saatlerinde, Gebze Eskihisar sahilinde gezen vatandaşlar deniz kıyısında yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil ekibi kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, 45-50 yaşlarında olduğu belirtilen kişinin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi sonucu kişinin nasıl öldüğü belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sabah saatlerinde, Gebze Eskihisar sahilinde gezen vatandaşlar deniz kıyısında yatan bir kişiyi fark ederek 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. 112 Acil ekibi kişinin öldüğünü belirledi. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, 45-50 yaşlarında olduğu belirtilen kişinin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Otopsi sonucu kişinin nasıl öldüğü belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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