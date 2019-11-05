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Gebze’de sahilde erkek cesedi bulundu (2)
EMEKLİ ÖĞRETMEN Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi. İstanbul Kartal’da oturan Rıza Konak’ın hiç evlenmediği, annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, 1...
GÜVENLİK 05.11.2019, 13:04
EMEKLİ ÖĞRETMEN
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, sahilde cesedi bulunan kişinin emekli öğretmen Rıza Konak (62) olduğu belirlendi. İstanbul Kartal’da oturan Rıza Konak’ın hiç evlenmediği, annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilirken, 1 Kasım gününden bu yana kayıp olduğu belirtildi. Rıza Konak’ın, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanılmazken, ölümü ile ilgili soruşturma devam ediyor.
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