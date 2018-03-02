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Gebze'de gümrük kaçağı 1286 cep telefonu ele geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1286 cep telefonu ve IMEI numarası klonlamada kullanılan 4 cihaz ele geçirildi. Cep telefonlarının klonlanarak piyasaya sürüldüğü belirlenirken, 3 kişi tutuklandı. Gebze...

Gebze'de gümrük kaçağı 1286 cep telefonu ele geçirildi
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde polisin operasyonu ile gümrük kaçağı 1286 cep telefonu ve IMEI numarası klonlamada kullanılan 4 cihaz ele geçirildi. Cep telefonlarının klonlanarak piyasaya sürüldüğü belirlenirken, 3 kişi tutuklandı.
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin operasyonu ile gümrük kaçağı 1286 cep telefonu, 1983 cep telefonu aksesuarı, IMEI numarası klonlamada kullanılan 4 cihaz, 2 bin 500 IMEI numarası yazılı sahte etiket ele geçirildi. Cep telefonlarını klonlayarak piyasaya sürdükleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Cep telefonu kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E., S.S. ve E.S. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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