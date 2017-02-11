Gebze'de FETÖ soruşturmasına 7 tutuklama

GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen, daha önce meslekten ihraç edilen 9 öğretmenden 7'si tutuklandı.
Gebze'de önceki gün Bylock kullandıkları iddiasıyla meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 10 öğretmen gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u, bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen, daha önce meslekten ihraç edilen 9 öğretmenden 7'si tutuklandı.