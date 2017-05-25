Gebze'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gebze Teknik Üniversitesi'nde görev yapan 9 kişi ile 2 öğrenci yakını gözaltına alındı.

Gebze Başsavcı Vekili Sıddık Ilgar'ın talimatı doğrultusunda Gebze Terörle Mücadele Bürosu operasyon düzenledi. Gebze Teknik Üniversitesi'nde açığa alınan veya ihraç edilen 5 öğretim görevlisi, 1 teknisyen, 3 yüksek lisans ve doktora öğrencisi ve 2 öğrenci yakını 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Polis 11 kişinin evlerinde aramalarda bulundu. 11 kişi emniyete getirilirken, soruşturma devam ediyor.