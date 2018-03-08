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Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, silahla tehdit ettikleri 2 kadını kaçırarak, sanayi sitesinde boş bir iş yerinde tecavüz edip, cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı. Gebze Yenikent Mahallesi'nde...

Gebze'de 2 kadına tecavüz ve gasp şüphelisi 4 kişi yakalandı
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, silahla tehdit ettikleri 2 kadını kaçırarak, sanayi sitesinde boş bir iş yerinde tecavüz edip, cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.
Gebze Yenikent Mahallesi'nde yaşayan Azerbaycan uyruklu R.İ. ve Kırgızistan uyruklu N.T., iddiaya göre 4 kişi tarafından silahla tehdit edilerek kaçırıldı. 4 kişi, 2 kadını sanayi sitesinde bulunan boş bir iş yerine götürdü. Burada 2 kadına tecavüz ettiler. 4 kişi daha sonra 2 kadının cep telefonu ve paralarını gasp etti. Kadınlar Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 4 kişi hakkında şikayetçi oldu. Polis, 2'si bir restoranda kuryelik yapan, 2'si ise sanayi sitesinde çalışan 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. C.G.,İ.K., S.Y. ve S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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