Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’nin İran petrolüne getirdiği ithalat yasağı petrolü yükseltti
Petrol fiyatları fırladı
İçişleri Bakanı Soylu: CHP İl başkanlarıyla ilgili talimat verdim
CHP İL başkanlarını protokole almayın...
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...

Gebe çoban köpeği tüfekle öldürüldü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, kulübesinde bağlı Sivas kangalı cinsi gebe çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak, öldürüldü. İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl...

Gebe çoban köpeği tüfekle öldürüldü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'ın İhsaniye ilçesinde, kulübesinde bağlı Sivas kangalı cinsi gebe çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak, öldürüldü.
İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesinde, küçükbaş ile büyükbaş yetiştiriciliği yapan Ali Akkaya'nın (26), besihanesinin önündeki kulübeye bağlı 'Alaç' adlı gebe çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tüfekle vurularak, öldürüldü. Dün öğle saatlerinde, eve uzak noktada olan besihaneye gittiğinde durumu fark eden Akkaya, jandarmaya haber verdi. Jandarma, Sivas kangalı cinsi gebe köpeği öldüren kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.
Ali Akkaya, köpeği 'Alaç'ı 1 aylıkken sahiplendiğini anlatırken, onun en iyi dostu olduğunu söyledi. Köpeğinin zararsız olduğunu ve tüm aşılarının yapıldığını kaydeden Akkaya, "Köpeğim gebeydi. Boynundan bağlıyken vurularak, öldürülmüş. Jandarmaya haber verdi. Yetkililerden bunu yapanların bulunmasını istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325