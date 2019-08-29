Gaziosmanpaşa'da özel halk otobüsü kazası (1)

Ümit UZUN - Harun UYANIK/İSTANBUL, () GAZİOSMANPAŞA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği özel halk otobüsü bir binanın duvarına çarptı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevkedilirken çalışmalar sürüyor.

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