Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu (1)

İSTANBUL, () GAZİOSMANPAŞA'da özel bir hastanenin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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