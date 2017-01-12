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Gazinoda tuvalet kavgası: 2 yaralı

KONYA'da bir gazinoda tuvalette sıra bekleme konusunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir gazinoda meydana geldi. Alkollü...

Gazinoda tuvalet kavgası: 2 yaralı
KONYA'da bir gazinoda tuvalette sıra bekleme konusunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Sahibata Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir gazinoda meydana geldi. Alkollü iki grup arasında tuvalette sıra bekleme konusunda tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 33 yaşındaki Yasin Saklan karın boşluğundan, 41 yaşındaki Hacı Arif Küçükkara ise sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahaleleri ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Yasin Saklan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. 

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