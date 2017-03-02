Gazinoda cinayet

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'ndeki bir gazinoda çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda tabancayla vurulan 37 yaşındaki Ümit Çakı yaşamını yitirdi.

Olay dün gece, Beylikbağı Mahallesi'ndeki gazinoda meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gazinoya eğlenmeye giden Ümit Çakı ile yan masada bulunan kişiler arasında, aldıkları alkolün de etkisiyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, karşı gruptan bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu Ümit Çakı olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili toplam 13 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma devam ediyor.