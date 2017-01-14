Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
flash! Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın...
Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın...
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanlığı sistemi'ne farklı yorum
Aranızda FETÖ'cü var mı?
ABD: Astana'daki Suriye görüşmeleri için resmi davet almadık
ABD-Türkiye ilişkileri karmaşık hale geldi
Zeytinburnu'nda bina çöktü : 2 ölü, 17 yaralı
Binayı boşalttılar, yoldan geçenlerin üzerine...

Gazino çıkışı kaza: 3 ölü, 5 yaralı (2) - yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine 'Denizli'de kaza; 3 ölü, 5 yaralı' başlıklı haberimizi gelişmeleriyle birlikte yeniden veriyoruz. ---------- YENİDEN Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,() - DENİZLİ'nin Güney İlçesi'nde, hafif ticari araç ile...

Gazino çıkışı kaza: 3 ölü, 5 yaralı (2) - yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine
'Denizli'de kaza; 3 ölü, 5 yaralı' başlıklı haberimizi gelişmeleriyle birlikte yeniden veriyoruz.
----------
YENİDEN

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,() - DENİZLİ'nin Güney İlçesi'nde, hafif ticari araç ile içinde gazino çalışanı 5 kişinin bulunduğu otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında, Buldan-Güney Karayolu Bozalan Mevkii'nde meydana geldi. Güney İlçesi'nin Eziler Mahallesi'ndeki Söğütönü Gazinosu'nda çalışan Mehmet Ali Kılınç (32), yönetimindeki 15 AF 538 plakalı otomobil ile Denizli yönüne giderken, karşı yönden gelen Murat Kırmızıgül'ün (27) kullandığı 20 EP 085 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Kılınç ile aracında bulunan Zeynep Mutlu (24) ile Musa Çevik (47) kaza yerinde öldü. Otomobildeki Ömer Erdi Pala (23) ve Ramazan Özkurt (33) ile hafif ticari araçta bulunan sürücü Murat Kırmızıgül, Ali Rıza Kundakçı (44) ve Bekir Ertan (36) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevkedildi. Yaralılar, ambulanslarla Buldan Devlet, Denizli Devlet ve Servergazi Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Hurdaya dönen otomobilde hayatlarını kaybeden sürücü Mehmet Ali Kılınç ile Zeynep Mutlu ve Musa Çevik'in cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybedenlerin çalıştıkları gazinonun kapanmasının ardından Denizli'deki evlerine dönmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55