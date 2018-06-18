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Gazinin oturduğu ev yangında kül oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde gazi Mustafa Albayrak'a (34) devletin yardımıyla alınan müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Eğirdir’e bağlı Sarıidris beldesinde oturan gazi Mustafa Albayrak’ın...

Gazinin oturduğu ev yangında kül oldu

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde gazi Mustafa Albayrak'a (34) devletin yardımıyla alınan müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Eğirdir’e bağlı Sarıidris beldesinde oturan gazi Mustafa Albayrak’ın müstakil evinde saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İzmir’de 2006 yılında vatani görevini yaparken geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanarak gazi unvanı alan Mustafa Albayrak’a devletin de yardımıyla alındığı belirtilen evdeki yangını gören komşular itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Albayrak’ın amcasının mevlidine gittiği sırada yangının çıktığı belirtildi.

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