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Gaziantep’te uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama
GÜVENLİK 09.01.2020, 09:33
GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen 5 adrese şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 5,72 gram esrar, 2,60 gram bonzai ve bonzai yapımında kullanılan 39 gram hammadde ele geçirdi.
Uyuşturucuya el koyan polis, Nurdağı ilçesindeki adreslerde H.M.S., E.Ç., G.K.'yi, il merkezinde de A.K. ve Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen 5 adrese şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, 5,72 gram esrar, 2,60 gram bonzai ve bonzai yapımında kullanılan 39 gram hammadde ele geçirdi.
Uyuşturucuya el koyan polis, Nurdağı ilçesindeki adreslerde H.M.S., E.Ç., G.K.'yi, il merkezinde de A.K. ve Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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