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Gaziantep’te uyuşturucu şüphelisi 27 kişi adliyede

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP ve Kahramanmaraş'ta jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize...

Gaziantep’te uyuşturucu şüphelisi 27 kişi adliyede

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP ve Kahramanmaraş'ta jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü 3 aylık takibin ardından geçen Cuma günü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 27 şüphelinin adreslerinde; 687 uyuşturucu hap, 525 gram sentetik uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 29 cep telefonu, 1 hassas terazi, 3 bilgisayar, 25 mermi ile 15 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.  
Jandarmadaki sorgulamaları tamamlanan aralarında kadınların da bulunduğu 27 şüpheli, bugün 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.

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