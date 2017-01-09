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Gaziantep’te kuyumcuda silahlı soygun: 1 yaralı

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, yüzleri maskeli 3 kişi soymak için girdikleri kuyumcuda çıkan arbedede, işyeri sahibi 50 yaşındaki Mahmut Özen'i tabancayla yaralayıp, 20 altın yüzüğü çalıp kaçtı. Olay,...

Gaziantep’te kuyumcuda silahlı soygun: 1 yaralı

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/ GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, yüzleri maskeli 3 kişi soymak için girdikleri kuyumcuda çıkan arbedede, işyeri sahibi 50 yaşındaki Mahmut Özen'i tabancayla yaralayıp, 20 altın yüzüğü çalıp kaçtı.
Olay, öğle saatlerinde Şahintepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; 386 nolu cadde üzerindeki Mahmut Özen'e ait kuyumcu dükkanına gelen yüzleri maskeli kimliği belirsiz 3 kişi, soygun girişiminde bulundu. Mahmut Özen soygunculara müdahale etmek isteyince arbede yaşandı. Soygunculardan biri bu sırada üzerinde bulundurduğu tabancayla Mahmut Özen'e ateş açtı ve yaklaşık 10 bin lira değerindeki 20 altın yüzüğü çaldı. Tabancadan çıkan kurşuna hedef olan Mahmut Özen karın boşluğundan yaralanırken, şüpheli 3 kişi plakası belirlenemeyen otomobillere binerek kaçtı.
Olayda yaralanan Özen silah sesini duyan çevredeki esnafın ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Özen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Soygun girişiminde bulunulan işyerine sevk edilen polis ekipleri incelemelerde bulunarak delil topladı. Polis soygun girişiminde bulunan ve Özen'i yaralayıp kaçan şüpheli 3 kişinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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