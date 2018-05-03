Gaziantep’te FETÖ şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullanan bit kişi tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında; örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen Eyyüp K.’nın gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.
GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün şifreli haberleşme uygulamasını kullanan bit kişi tutuklandı.