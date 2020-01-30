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Gaziantep'te 873 polisle uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı
GÜVENLİK 30.01.2020, 11:10 30.01.2020, 11:43
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GAZİANTEP'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 mahallede 873 polisin katılımıyla düzenlenen ve 24 saat süren operasyonda, 34 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, 873 polisin katılımıyla Hacıbaba, Mithatpaşa, Çağlayan ve Hasırcıoğlu mahallelerinde operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan ve 24 saat süren operasyonda, ablukaya alınan 4 mahalledeki tüm sokak girişleri kapatıldı. Polis ekipleri, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurup, arama yaptı, bazı adreslere ise özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. 39 ikamet, 92 umuma açık yer ile 1487 araç ve 3 bin 761 kişinin arandığı operasyonda; 1 kilo 200 gram metamfetamin, 1 kilo 100 gram eroin, 800 gram esrar, 180 gram bonzai, 192 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ve 6 tabanca ele geçirildi, 34 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik, 873 polisin katılımıyla Hacıbaba, Mithatpaşa, Çağlayan ve Hasırcıoğlu mahallelerinde operasyon düzenledi. Helikopter, drone ve dedektör köpekler ile yapılan ve 24 saat süren operasyonda, ablukaya alınan 4 mahalledeki tüm sokak girişleri kapatıldı. Polis ekipleri, şüpheli buldukları kişi ve sürücüleri durdurup, arama yaptı, bazı adreslere ise özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. 39 ikamet, 92 umuma açık yer ile 1487 araç ve 3 bin 761 kişinin arandığı operasyonda; 1 kilo 200 gram metamfetamin, 1 kilo 100 gram eroin, 800 gram esrar, 180 gram bonzai, 192 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi ve 6 tabanca ele geçirildi, 34 kişi ise gözaltına alındı. Emniyette sorgulanmalarına başlanan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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