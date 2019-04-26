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Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

GAZİANTEP ile Kahramanmaraş’ta, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, 1 av tüfeği ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 7’si çıkarıldığı...

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
GAZİANTEP ile Kahramanmaraş’ta, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde, 1 av tüfeği ile 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 7’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezinde ve Kahramanmaraş’ta uyuşturucu tacirlerine yönelik 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 692 uyuşturucu hap, 342 gram metamfetamin, 141 gram Jamaika, 40 kök kenevir, 171 gram esrar, 2 gram skunk, uyuşturucu kullanmak için çeşitli malzemeler, 13 plastik pipet, 2 hassas terazi, 2 alüminyum folyo rulosu, 4 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 25 mermi, 3 bilgisayar ve 29 cep telefon ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 27 şüpheliyi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürdü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 20 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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