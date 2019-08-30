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Gaziantep ve çevre iller için sağanak uyarısı
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Gaziantep kent merkezi, ilçeler ve çevre illerde, gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden radardan alınan veriler doğrultusunda yapılan uyarıda, önümüzdeki 2 saat...
GÜVENLİK 30.08.2019, 15:32
METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Gaziantep kent merkezi, ilçeler ve çevre illerde, gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden radardan alınan veriler doğrultusunda yapılan uyarıda, önümüzdeki 2 saat süresince Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli; Kahramanmaraş'ın Nurhak; Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği söylendi.
Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden radardan alınan veriler doğrultusunda yapılan uyarıda, önümüzdeki 2 saat süresince Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli; Kahramanmaraş'ın Nurhak; Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ile Malatya'nın Doğanşehir ilçelerindeki sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiği söylendi.
Uyarıda, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
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