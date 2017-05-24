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Gaziantep Valiliği'nden 'DEAŞ'ın kitabevi' açıklaması

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Valiliği, terör örgütü DEAŞ'ın kentte kitabevi işlettiği yönündeki haberleri ve iddiaları yalanladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kitabevinin kapalı olduğu belirtilerek, şöyle denildi: "İl...

Gaziantep Valiliği'nden 'DEAŞ'ın kitabevi' açıklaması

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Valiliği, terör örgütü DEAŞ'ın kentte kitabevi işlettiği yönündeki haberleri ve iddiaları yalanladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kitabevinin kapalı olduğu belirtilerek, şöyle denildi:
"İl Emniyet Müdürlüğümüze yönelik 1 Mayıs 2016 tarihinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısıyla ilgili olarak bazı basın yayın organlarınca yapılan 'Antep’te IŞID Kitabevi İşletiyor' başlıklı haberlerde iddia ve ileri sürülen hususların incelenmesi neticesinde;  söz konusu haberlerde halen faaliyet gösterdiği iddia edilen kitabevinin yaklaşık 2 yıldır kapalı olduğu, belirtilen işyerinin boş olduğu ve herhangi bir faaliyet gösterilmediği, haberde adı geçen şüphelinin de 02.05.2016 tarihinde yapılan operasyonda yakalanarak 05.05.2016 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildiği anlaşılmıştır."

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