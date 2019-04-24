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Gaziantep Ticaret Odası eski başkanına, FETÖ'den 2 yıl 7 ay hapis cezası

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) eski başkanı Eyüp Bartık'a yargılandığı FETÖ/PDY davasında  'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi. Başkanlığı döneminde terör örgütü FETÖ/PDY'nin...

Gaziantep Ticaret Odası eski başkanına, FETÖ'den 2 yıl 7 ay hapis cezası
GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) eski başkanı Eyüp Bartık'a yargılandığı FETÖ/PDY davasında  'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.
Başkanlığı döneminde terör örgütü FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarından Bank Asya'ya, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in çağrısı üzerine 30 Ocak 2014 tarihinde 500 bin TL yatırılması yönünde talimat verdiği iddia edilen Eyüp Bartık ile Ticaret Odası eski genel sekreteri Halil Göçer'in tutuksuz yargılandığı davada karar çıktı. Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Son sözü sorulan Bartık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, örgüt ile bağlantısı olmadığını, kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. Halil Göçer de kendisinin Ticaret Odası Yönetim Kurulu'nda bulunmadığını ifade ederek, para yatırma ve çekme işini yönetim kurulunda yetkilendirilen kişinin yaptığını, para yatırma belgesindeki imzayı görevi gereği attığını söyledi.
Mahkeme, Eyüp Bartık'a 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verdi. Halil Göçer'i ise 'kastı bulunmadığı' gerekçesi ile beraat ettirdi.

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