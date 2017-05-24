Gaziantep'teki parkta cenin bulundu

Metin Faruk TAMER- Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te parkta kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen poşet içerisinde beze sarılmış cenin bulundu.

Şahinbey İlçesi'ne bağlı 25 Aralık Mahallesi'ndeki Şehreküstü Parkı'ndan geçen bir kişi, bugün akşam saatlerinde poşet içerisinde cenin bulunca durumu polise bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen polisler, cenin üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cenini parka atan kişi ya da kişileri tespit etmek için çevrede çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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