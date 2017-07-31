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Gaziantep'teki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi

GAZİANTEP'te, dün akşam iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi. Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde dün akşam, Haşım Çevik yönetimindeki 06 BU 6244 plakalı otomobil...

Gaziantep'teki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
GAZİANTEP'te, dün akşam iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde dün akşam, Haşım Çevik yönetimindeki 06 BU 6244 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 27 yaşındaki Şenol Aslan'ın kullandığı 27 PV 694 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurda yığınına dönen araçların sürücülerinden 27 yaşındaki Şenol Aslan olay yerinde, 4 aylık hamile olduğu belirtilen eşi 22 yaşındaki Naciye Aslan ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 6 kişiden Naciye Aslan'ın annesi 44 yaşındaki Zübeyde Mete de, tedaviye alındığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde bugün yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cesetleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazada yaralanan 5 kişinin tedavileri ise, hastanelerde devam ediyor.

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