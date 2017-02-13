Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda tutuklanan öğretmenlerin yargılanmasına başlandı

GAZİANTEP'te, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik operasyonlarda gözaltına alınarak haklarında dava açılan, 66'sı tutuklu, 150 meslekten ihraç edilen öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Darbe girişimi ardından başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları, örgütle bağlantılı derneklere ve sendikalara üye oldukları saptanan 66'sı tutuklu 150 öğretmen hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede sanıklar hakkında 7.5- 15 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu sabah başlayan davanın ilk duruşmasında, haklarında tutuklama kararı çıkarılan 3'ü kadın 6 kişi haklarındaki iddialarla ilgili savunma yapmaları istedi. Sanıklar, iddia edilen suçları kabul etmedi.

Sanıklardan Hülya T., 'ByLock' sistemini halen İzmir'de öğrenci olan kız kardeşinin kendisine ait hat üzerinden kullanmış olabileceğini söyledi. Mahkeme salonuna 3 aylık çocuğuyla gelen Aysun K. ise örgütün özel kolejinde çalıştığını, KPSS'de başarılı olamayınca örgütle bağlantılı olan kolejde çalışmak zorunda kaldığını ifade etti. Aysun K., çalıştığı sürede örgütün içine girmediği için işyerinde kendisine mobbing uygulandığını ve çalıştığı okuldan uzun zaman önce ayrıldığını söyledi. Telefonunu işyerinde isteyenlere verdiğini söyleyen Aysun K. iddialarla ilgisi bulunmadığını, işyerindeki başka kişilerin telefonuna bu programı yüklemiş olabileceğini söyledi. Mahkeme heyeti, sırayla ifadelerini aldığı 6 sanığa yönelttiği; 'Hapis cezası verilirse, ertelenmesini istiyor musunuz' sorusuna 'Evet' yanıtını verdi.

Bu arada haklarında tutuklama kararı bulunan ve gözaltına alındıktan sonra duruşma günü adliyeye getirilen Hülya T., Zekiye K. ve Aysun K. için mahkeme heyeti verdiği ara kararında şüpheliler için 'ev hapsi' kararı vererek verilerek tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Mahkeme sanıklardan Ümit T., Serkan A. ve Burhan B.'nin ise tutuklu yargılanmasına karar verildi. Kararın ardından tutuklu yargılananların sayısının 69'a yükseldiği davanın duruşması devam ediyor.



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