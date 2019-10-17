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Gaziantep'te zincirleme kaza:2 yaralı
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Hatay Bulvarı, Yeni Mahalle kavşağında meydana geldi. Serdar Z., yönetimindeki 27 ADV 601 plakalı otomobil, kırmızı...
GÜVENLİK 17.10.2019, 19:12
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hatay Bulvarı, Yeni Mahalle kavşağında meydana geldi. Serdar Z., yönetimindeki 27 ADV 601 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal G. yönetimindeki 48 AR 133 plakalı otomobile çarptı. Bilal G.'nin kullandığı otomobil ise aynı yönde ilerleyen Hayrullah T.'nin kullandığı 35 KG 3398 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Nadire G. (49) ile Meryem G. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüdürülüyor.
Kaza, akşam saatlerinde Hatay Bulvarı, Yeni Mahalle kavşağında meydana geldi. Serdar Z., yönetimindeki 27 ADV 601 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal G. yönetimindeki 48 AR 133 plakalı otomobile çarptı. Bilal G.'nin kullandığı otomobil ise aynı yönde ilerleyen Hayrullah T.'nin kullandığı 35 KG 3398 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobillerde bulunan Nadire G. (49) ile Meryem G. (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüdürülüyor.
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