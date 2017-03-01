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Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından yapılan operasyonla 3 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma...

Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, polis tarafından yapılan operasyonla 3 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yapan polis, otoyol gişelerinde kontrol noktası oluşturdu. Kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada G.E. isimli kadının valizinde 3 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, G.E. ile birlikte ismi açıklanmayan 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Alınan bir ihbar doğrultusunda savcılık talimatıyla Güneş Mahallesi'nde bir eve operasyon yapan ekipler 5 kilo esrar ele geçirdi. Esrara el koyan ekipler, sahibinin yakalanması için çalışma başlattı.
Uyuşturucu ile mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmada daha önce ele geçirilen 28 kilo eroinin şüphelisi olarak, firari olan ve hakkında 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.G.'yi ise kent merkezinde yakaladı. Z.G. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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