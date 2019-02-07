Gaziantep'te uyuşturucuya 3 tutuklama

GAZİANTEP'te polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarından şüphelenilen A.K. ile R.K.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler A.K.'nin Kayaönü Mahallesi'nde belirlenen evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 415 hap, 1 hassas terazi, 9,4 gram metamfetamin, 1 av tüfeği, 2 dolu kartuş, 2 tabanca, 5 dolu fişek, 26 kurusıkı mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 lira para ele geçirildi. Operasyonda, A.K. ile uyuşturucu satın almaya gelen A.Ş. ve İ.A. da gözaltına alındı.Polis R.K.'yi ise Yeditepe Mahallesinde uyuşturucu satışı yaparken V.B. isimli kişiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. R.K.'nin yapılan üst aramasında, 35,5 gram metamfetamin, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 720 lira, V.B.'nin üzerinde ise 410 lira ele geçirildi.Ekipler ayrıca Hacıbaba Mahallesi'nde 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan aranan A.D.'yi de yakalayarak gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 kişi serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen A.K., R.K. ve A.D. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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