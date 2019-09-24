Gaziantep'te uyuşturucuya 3 gözaltı

GAZİANTEP'te polisin yol kontrolünde arama yaptığı araçlarda 8 kilo 450 gram esrar ile 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 21-22 Eylül tarihlerinde kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yol uygulaması yaptı. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, 8 kilo 450 gram esrar ve 2 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.