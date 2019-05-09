Gaziantep'te uyuşturucuya 2 tutuklama

GAZİANTEP'te, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda bin 763 uyuşturucu hap ile 649,65 gram esrar ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi görevlileri Güneykent Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda satışa hazır paketler halinde bin 763 uyuşturucu hap ve 649,65 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, S.A. ve A.Ü.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.