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Gaziantep'te uyuşturucuya 2 gözaltı
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 35 mermi ve 204 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Alaybey...
GÜVENLİK 09.10.2019, 13:26
GAZİANTEP'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde yapılan aramada 1 tabanca, 1 şarjör, 35 mermi ve 204 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, 1 tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ile 35 mermi ve 204 gram metamfetamin ele geçirildi.
Tabancaya ve uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki H.F. ve F.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Alaybey Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada, 1 tabanca, bu tabancaya ait 1 şarjör ile 35 mermi ve 204 gram metamfetamin ele geçirildi.
Tabancaya ve uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki H.F. ve F.Y.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
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