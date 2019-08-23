Gaziantep'te uyuşturucuya 2 gözaltı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 2 kişinin yapılan üst aramasında 29 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda devriye görevi sırasında şüphelendikleri M.B.R. ve M.A.V.'yi durdurdu. 2 kişinin üzerinde yapılan aramada 29 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 950 TL para ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.



