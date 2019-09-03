Gaziantep'te uyuşturucuya 1 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iş yerinde yapılan aramada 460 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Karataş Mahallesi'ndeki iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler yaptığı aramada 460 gram esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 570 TL para ele geçirdi. Uyuşturucuya ve paraya el koyan ekipler H.Y.'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



