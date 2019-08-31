Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde polis ve jandarma uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 9 kişiden 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Ekipleri, Sekili Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Y.G.,H.G., M.G.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 30 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 6,5 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 2 flash bellek,1 telefon, 3 sim kart ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 135 TL para ele geçirildi. Uyuşturucuya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen Y.K., A.G., H.A., İ.A. ile Y.G., H.G., M.G. ve 2 kişiyi daha gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. ve Y.G., tutuklandı.