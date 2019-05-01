Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kurbanbaba Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.K.'nin üzerinde yaptığı aramada bir miktar metamfetamin ele geçirdi. Polise ifade veren E.K. uyuşturucuyu 30 lira karşılığında Y.E.B.'den aldığını söyledi. Bunun üzerine ekipler Y.E.B.'nin evine operasyon düzenledi. Polisin evde yaptığı aramada 33,44 gram jamaika uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Ekipler Y.E.B. ile eve uyuşturucu madde satın almaya gelen, İ.C.Ş., Y.K.K. ve M.A.'yı gözaltına alarak emniyete götürdü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K., İ.C.Ş., Y.K.K. ve M.A. serbest bırakılırken, Y.E.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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