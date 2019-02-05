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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda çalıntı malzemeler ele geçirildi

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile silahlar ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı. Şahinbey İlçe...

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda çalıntı malzemeler ele geçirildi
GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile silahlar ve çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 2'si mahkemece tutuklandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri Akkent Mahallesi'nde berber dükkanında uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi aldı. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler bir miktar uyuşturucu ile 1 av tüfeği, 2 tabanca, 3 bıçak ve çalıntı olduğu belirlenen 1 cep telefonu, 2 tablet, 2 ses mikseri, 5 amfi, 2 hoparlör, 2 televizyon, 1 kamera tripodu, 4 bilgisayar kasası, 1 monitör, 3 yazıcı, 2 klavye 2 uydu kutusu, 1 video oynatıcı, 2 DVD oynatıcı, 3 dağıtıcı kutusu, 3 adaptör, 3 projeksiyon, 2 fan, 1 kompresör, 1 siren, 9 batarya, 3 dizüstü bilgisayar, 13 kredi kartı ve 48 elektronik malzeme ele geçirdi. Yapılan araştırmalarda ele geçirilen malzemelerin 6 iş yeri ile 2 evden çalındığı tespit eden ekipler, malzemeleri sahiplerine teslim etti.
Operasyonda gözaltına alınan Y.Ö., B.C., C.G., G.D. ve İ.A.S. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. ve İ.A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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