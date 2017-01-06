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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak arama yapılan otobüsün bagajındaki valizde 200 gram, bir eve yapılan operasyonda ise 20 gram uyuşturucu ile 1 uzun namlulu tüfek ve 100 fişek ele geçirildi, toplam 6 kişi gözaltına...

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak arama yapılan otobüsün bagajındaki valizde 200 gram, bir eve yapılan operasyonda ise 20 gram uyuşturucu ile 1 uzun namlulu tüfek ve 100 fişek ele geçirildi, toplam 6 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün otoyol gişelerinde durdurularak aranan yolcu otobüsünün bagajındaki bir valizde 200 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler, uyuşturucuya el koyarken, valiz sahibi A.Y. ile 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aranan D.Ş. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, Barak Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenledikleri operasyonda ise 20 gram uyuşturucu, 1 tüfek, 1 şarjör ve 100 fişek ele geçirdi. Uyuşturucu, tüfek ve mühimmata el koyan ekipler A.K., Y.K., Y.Ü. ve E.F.'yi gözaltına aldı.

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