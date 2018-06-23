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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı...

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 50 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin koçbaşı ile kırılarak girdikleri adreslerde arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu, 47 kök hintkeneviri ve 15 silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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