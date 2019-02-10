Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacıbaba, Mithatpaşa, Narlıtepe ve Aydıntepe mahallelerinde uyuşturucu ticarete yapıldığı belirlenen 24 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, adreslerde yaptığı aramalarda 3 kilo metamfetamin, 100 gram bonzai, 3 gram esrar, 2 hassas terazi, 2 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen bin 660 lira ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 12 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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