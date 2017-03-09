Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YGS için nefesler tutuldu! Anne-babalara son dakika ‘yaklaşım’ tüyoları
YGS öncesi dikkat edilmesi gereken...
Fed'den faiz beklentisiyle dolar 3.76 lirayı, euro 3.97 lirayı aştı
Dolar 3.76 lirayı, euro 3.97...
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Kılıçdaroğlu'na Atatürk İlkelerini sordu
Toner: PKK ve YPG arasında bağlantı olduğu görüşüne saygıyla karşı çıkıyoruz
ABD'den Türkiye ile kriz çıkartacak...

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 250 polisin katılımıyla 12 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik...

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 250 polisin katılımıyla 12 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Vatan Mahallesi'nde önceden belirlenen 12 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de yer aldığı 250 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda farklı türden çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 tabanca, 2 tüfek ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.