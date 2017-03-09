Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 250 polisin katılımıyla 12 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik Vatan Mahallesi'nde önceden belirlenen 12 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin de yer aldığı 250 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda farklı türden çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 tabanca, 2 tüfek ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve mühimmatlara el koyan ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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