Gaziantep'te uyuşturucu operasyonları

GAZİANTEP'te polis tarafından durdurularak aranan otomobilde 350 gram uyuşturucu ele geçilirken 2 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan 1 kişi de yakaladı.Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Onat Kutlar Mahallesi'nde plakası açıklanmayan bir otomobili durdurup aradı. Yapılan aramada 350 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler otomobildeki A.A. ve M.Ş. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Ekipler, ayrıca durumundan şüphelenip kimlik kontrolünü yaptığı İ.C. isimli şüpheliyi ise, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan arandığı ve hakkında 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 22 bin 500 lira para cezası bulunduğunu belirledi. Gözaltına alınan İ.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede yapılan yakalama işleminin ardından cezaevine konuldu.

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